Драка школьника и учителя в Кемеровской области попала на видео

Следственный комитет Кемеровской области разбирается в инциденте, которые произошел в местной школе. Как сообщает издание VSE42.ru, в соцсетях появилась видеозапись драки меду педагогом и школьником в городке Междуреченск. На кадрах учитель бьет ученика прямо на уроке.

– Ситуацию ученики объяснили так: один из школьников две недели назад оскорбил учителя, и учитель эти недели не пускал ученика на уроки, а сегодня, когда ученик пришел со словами "Уже конец четверти, я хочу учиться", учитель распустил руки, – сообщил очевидец, опубликовавший запись.

Следственный комитет уже отреагировал на видео. 28 апреля ведомство сообщило о доследственной проверке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 293 УК РФ (халатность) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).