Адвокат Вершинин дал положительный прогноз по иску блогерши Лерчек к своей стилистке

Известный блогер Валерия Чекалина (Лерчек) имеет все шансы на победу в судебном споре с о своей бывшей стилисткой Эльвирой Янковской. Ранее Лерчек подала в суд на Янковскую, требуя 2,4 млн рублей. Чекалина заявила, что стилист продавала ей подделки под видом оригинальных премиальных марок. Как сообщил изданию «Абзац» адвокат Станислав Вершинин, у Валерии Чекалиной хорошие шансы на победу в судебной тяжбе, если она сможет подтвердить факт передачи денег документально.

- Если в ходе уголовного процесса не будет доказан прямой умысел на хищение, суд может прекратить уголовное преследование в этой части, что повлечет и отказ в гражданском иске с разъяснением права на обращение в порядке гражданского судопроизводства, – сказал адвокат.

Ранее стало известно, что Лерчек борется с раком желудка. До этого блогер являлась фигурантом уголовного дело об уходе от налогов. Ее бывший супруг, с которым она вместе вела сетевой бизнес, был приговорен к 7 годам в колонии за неуплату налогов.