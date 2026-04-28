Ветеринара из Петербурга осудили на 5 лет за взятки на 1,2 млн рублей

Невский районный суд огласил приговор бывшему ветеринарному врачу городской станции по борьбе с болезнями животных. Мужчину признали виновным в получении взяток, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Преступления были совершены с мая 2018 года по январь 2023 года. Суд установил, что ветеринар брал деньги с семерых предпринимателей. Бизнесменам нужно было быстро оформлять документы для отгрузки и хранения продукции. Это входило в прямые обязанности врача. Общая сумма взяток составила 1 255 700 рублей. Деньги он получал в течение почти пяти лет.

- Подсудимый вину признал частично. Он заявил, что брал деньги не как взятку, а как мошенничество. По его словам, у него якобы не было полномочий на юридически значимые действия. Суд с такой версией не согласился, - уточняется в сообщении.

Врача приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 3 млн рублей и запретили три года работать в сфере ветеринарного контроля. Вся сумма взяток - больше 1,2 млн рублей - конфискована. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.