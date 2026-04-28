Петербуржец просил бывшую возлюбленную вернуться к нему, угрожая убийством

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт в отношении 34-летнего уроженца Волгоградской области, который угрожал убийством девушке, которая его бросила.

- Мужчину будут судить за угрозу убийством и умышленное повреждение имущества, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, 11 ноября мужчина пришел к своей бывшей девушке на работу в магазин на Южном шоссе. Между ними началась ссора из-за того, что та его бросила.

В какой-то момент фигурант схватил потерпевшую за шею и начал душить. При этом он выкрикивал угрозы убийством. Остановить его смогли только другие работники магазина, которые вмешались в конфликт. На этом агрессор не остановился. Он отобрал у девушки мобильный телефон и разбил его.

Теперь ему придется отвечать в суде. Уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.