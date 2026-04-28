Пенсионера через суд заставили подрезать ветви каштанов на даче в Петербурге

Судебные приставы Пушкинского района поставили точку в споре между 65-летним мужчиной и его 85-летней соседкой по даче в Павловске. Яблоком раздора стала парочка четырехметровых каштанов, которая затеняла участок пенсионерки и заставляла ее каждую осень убирать опавшие листву и плоды. При этом пожилой мужчина никак не реагировал на жалобы на высоту его деревьев, высаженных почти четверть века назад. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

- Петербурженка неоднократно призывала соседа решить проблему добровольно. Она добавила, что корни каштанов прорастают на ее участок и ухудшают качество земли. Пенсионерка просила выкорчевать их, однако районный суд решил, что необходимо подрезать ветви, которые заходят на ее участок, - рассказали в ведомстве.

После этого судебный пристав оповестил пожилого мужчину о возбуждении исполнительного производства и объяснил, чем может грозить неисполнение решения. Но и эти слова он предпочел проигнорировать. В итоге пенсионеру ограничили выезд за пределы России и обязали его выплатить исполнительских сбор в размере 10 тысяч рублей.

Это заставило петербуржца вызвать специалистов своего дела. Они обрезали ветви каштанов, что положило конец спорам.