В Ленобласти воссоздадут в 3D усадьбу Ганнибала и форт «Красная Горка»

Крепость Копорье. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

К 100-летию Ленинградской области, которое будет отмечаться в 2027 году, запускают «Цифровое возрождение объектов архитектурного наследия». Комитет градостроительной политики и СПбГАСУ подписали соглашение: студенты вместе с профессионалами оцифруют восемь знаковых объектов наследия – от усадьбы Ганнибала в Суйде и крепости Копорье до форта «Красная Горка» и Анненских укреплений в Выборге.

С помощью лазерного сканирования, VR и 3D-печати создадут детальные модели и виртуальные экскурсии – историю можно будет изучить во всех подробностях.

Главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко подчеркнул:

– Вместе мы сделаем 3D-модели, макеты и экскурсии, чтобы история стала ближе для людей. Для молодёжи это сильная школа профессии, для региона – способ бережно сохранить наследие.

Готовые работы обещают показать на выставках в Петербурге и Ленобласти.