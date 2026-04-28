Пьяный петербуржец разбил фару такси из-за отказа водителя в поездке

В ночь на 26 апреля жильцы сразу нескольких домов на проспекте Косыгина, что возле парка Малиновка, стали свидетелями конфликта, разразившегося под их окнами. Отношения выясняли водитель такси и молодой человек. Последний настолько вышел из себя, что повредил чужую легковушку. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- Выяснилось, что молодой человек вызвал для себя такси. Однако приехавший на адрес водитель отказал ему в поездке, поскольку пассажир был сильно пьян, - говорится в сообщении.

Возмущенный петербуржец, увидев отмену заказа, ударил кулаком по «Шкоде». В результате инцидента у машины оказалась разбита задняя фара. Хулигана задержал наряд вневедомственной охраны и доставил в отдел полиции. Сумму причиненного материального ущерба пока не подсчитали.

