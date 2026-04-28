В Петербурге обсудили, как фотографу выжить в эпоху нейросетей. Фото: Никита Крючков.

В Петербурге международный культурный альянс «Солтанова», при поддержке MazaPark, провел круглый стол тему «Фотограф: развитие и вызовы. Закон и право». Мэтры фотографии и юристы обсудили, как сохранить профессионализм в эпоху искусственного интеллекта.

- Чтобы стать профессиональным фотографом, необходима насмотренность: ходить в музеи, учиться у великих живописцев. Мысль и идею нейросети не способны создать, это может только человек, – считает мастер студийной фотографии Игорь Сахаров.

Другие мастера пробуют новое. Архитектурный фотограф Иван Смелов отметил: «ИИ в умелых руках открывает замечательные возможности. Но я работаю с нейронкой только на основе своих оригинальных снимков».

- Эволюция технологий уйдёт на второй план, главными останутся творческий замысел и честность. Сегодня люди перестали доверять изображениям, поэтому фотографу важно сохранять кредит доверия: честно говорить, где применён ИИ, где нет, - считает мастер природной фотографии Константин Шамин.

Юрист Наталья Левиних предупредила: «Фотографу необходимо получить разрешение на публичное использование снимков. Нужно прописывать все пункты в договоре, чтобы избежать проблем».

Участники круглого стола сошлись во мнении: будущее требует гармоничного союза искусства и технологий, глубоких знаний истории фотографии и чёткого правового понимания.