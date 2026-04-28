Благотворительный вечер в поддержку фонда «Родительский мост» прошел в Петербурге

На благотворительном вечере провели аукцион и показали музыкальные номера. Фото: Андрей Цветков

В Петербурге прошел благотворительный вечер в поддержку фонда «Родительский мост». Его организовали резиденты бизнес-клуба «Атланты», а инициатором выступила попечитель фонда, собственник компании «Петербургснаб» Александра Христофорова. Мероприятие собрало более 70 человек, готовых помочь важным проектам и стать их участниками. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

- Особое место в программе занял благотворительный аукцион. Он объединил лоты от партнеров и участников вечера - от предметов искусства до бизнес-экспертизы и путешествий. Вырученные средства направят на реализацию проекта «Путь героя» - инициативы, которая помогает детям и взрослым выстраивать доверие, учиться быть рядом и по-настоящему становиться семьей через совместный опыт и проживание, - рассказали в организации.

В рамках благотворительного вечера на сцене показали разнообразные музыкальные, сценические, пластические и поэтические номера. Все они говорили о таких важных понятиях, как близость, принятие и дом. Ведущими стали Светлана Седова и актер театра и кино Антон Кукушкин. Автором творческой концепции выступило ивент-агентство Team for Dream, проект резидента бизнес-клуба Марии Богдановой.

Напомним, «Родительский мост» под руководством Марины Левиной работает уже на протяжении 34 лет. Он помогает детям обрести семью, а также оказывает поддержку приемным родителям в сложных жизненных ситуациях.