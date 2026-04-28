На проспекте Елизарова обновят более 1,8 км теплосетей к октябрю 2026 года

В Невском районе Петербурга начались работы по реконструкции тепловых сетей, отходящих от котельной на проспекте Елизарова. Проект реализуется АО «ТЭК СПб» и направлен на повышение надежности теплоснабжения для около 5 тысяч жителей. Специалисты обновят 1856 метров трубопровода, которому почти 70 лет.

Старые коммуникации заменят на современные энергоэффективные трубы из коррозионностойкой стали с пенополиуретановой изоляцией, а также на гибкие гофрированные трубопроводы. Тепловые сети оснастят системой дистанционного контроля. Она позволит оперативно выявлять намокание изоляции и предотвращать повреждения.

- Сейчас ведется монтаж временной тепловой сети протяженностью 1818 метров. Через нее на период реконструкции будет подаваться тепло и горячая вода. Готовность временной сети составляет около 70 процентов. Параллельно осуществляется демонтаж старых трубопроводов, - рассказали в пресс-службе комитета по энергетике.

По завершении работ стабильное теплоснабжение будет обеспечено для 12 зданий, включая 10 жилых домов. Проект планируют завершить к октябрю 2026 года.