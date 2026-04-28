Смольный выкупит 110 соцобъектов для нужд Петербурга до 2028 года

В Петербурге появятся еще 110 новых соцобъектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смольный выкупит 110 соцобъектов для нужд Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Программу выкупа социальных объектов для нужд Северной столицы расширят в период с 2026 по 2028 годы. Ранее в феврале 2026 года утвердили список из 80 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Перечень дополнили еще 30 объектами.

- В обновленный список вошли образовательные, спортивные, медицинские учреждения и объекты транспортной инфраструктуры, включая детские сады, школы, медицинские учреждения, дороги, спортивный комплекс, молодежный центр и центр реабилитации инвалидов, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов поручил Комитету имущественных отношений организовать процесс выкупа и передачи объектов в собственность города. Это решение направлено на улучшение условий жизни горожан и развитие социальной инфраструктуры.