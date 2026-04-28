111 подъездных дорог к садоводствам отремонтируют в Ленобласти

На территории Петербурга и Ленинградской области продолжается ремонт 111 подъездных дорог к садоводствам. Работы идут в рамках действующего соглашения, подписанного между двумя регионами. Выступая на рабочем совещании, губернатор Александр Беглов поручил расширить количество магистралей, подлежащих восстановлению, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

- На ремонт дорог в рамках нашего соглашения до 2027 года выделена большая сумма - 2,8 миллиарда рублей. Необходимо включить в него новые объекты, расширив перечень планируемых к ремонту подъездных дорог. Надо также подготовить предложения по продлению срока действия соглашения до 2030 года, - отметил Беглов.

Только в 2025 году дорожные службы привели в порядок 19 магистралей. Их общая протяженность составила 39 километров. В 2026 году они сделают более безопасными и комфортными еще 28 дорог.

Напомним, на территории Петербурга и Ленинградской области находится более 3 тысяч садоводств. Ежегодно там отдыхает около 2,5 миллиона петербуржцев.