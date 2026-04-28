КГИОП добьется восстановления разрушающегося детсада Батенинского жилмассива

В Петербурге отреставрируют детсад Батенинского жилмассива. Фото: https://max.ru/kgiopspb

В КГИОП прошло совещание, посвященное реставрации детского сада в Батенинском жилмассиве, который является аварийным памятником регионального значения. Первым этапом работ станет укрепление конструкций здания. Затем специалисты демонтируют обрушившиеся элементы центральной части объекта. Шлакобетонные конструкции не входят в перечень охраняемых элементов памятника, поэтому их можно заменить современными материалами.

- Детский сад - образец конструктивизма, который представляет ценность благодаря своим объемно-пространственным характеристикам и архитектурно-художественному решению фасадов. Исторический облик здания должен быть восстановлен в полном объеме, чтобы сохранить его как часть комплекса Батенинского жилмассива, - рассказал председатель КГИОП Алексей Михайлов.

Здание детского сада расположено по адресу: Лесной пр., 37, лит. Л, в глубине внутреннего двора жилмассива. До 1980-х годов оно использовалось по назначению, затем в нем размещались различные производственные и торговые объекты, после чего здание было заброшено.

К слову, Батенинский жилмассив был построен в 1929–1933 годах по проекту архитекторов Григория Симонова, Тамары Каценеленбоген, Бориса Рубаненко и других. В его состав входят жилые корпуса, здание универмага, прачечная, общественное здание, детский сад и ясли. В архивах сохранились фотографии детского сада 1930-х годов, которые помогут определить его первоначальный облик.