Депутаты ЗакСа Александр Малькевич и Александр Шишлов собрались в отставку

Александр Малькевич покидает свой пост. Фото: Александр Бельский

Депутаты ЗакСа Петербурга Александр Малькевич и Александр Шишлов собрались в отставку. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на спикера ЗакСа Александра Бельского. 5 мая в ЗакСе рассмотрят два заявления о досрочном сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Так, к примеру, депутат Александр Малькевич принял решение покинуть свой пост, чтобы отправиться в зону СВО.

- Это мужественный и достойный поступок. Александр Малькевич - обладатель ордена Мужества и боевого опыта, с первых дней СВО он активно поддерживает фронт и освобождённые территории, - отметил Александр Бельский.

Также на рассмотрение будет вынесено заявление о досрочном уходе депутата Александра Шишлова.

Напомним, ранее Александр Малькевич принял решение уйти на СВО на фоне уголовного дела о растрате.