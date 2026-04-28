Директора стрелкового центра при ДОСААФ в Петербурге отправили в СИЗО

Красногвардейский районный суд Петербурга принял решение заключить под стражу до 22 июня директора стрелково-спортивного центра ДОСААФ. Мужчину обвиняют в мошенничестве. В 2023 году он совместно с несколькими должностными лицами подал в банк заявки на банковские гарантии. Они требовались для обеспечения обязательств одной компании перед другой по фиктивным договорам на поставку нефтепродуктов.

- Банк одобрил выдачу гарантий, будучи введенным в заблуждение. Затем соучастники перевели средства на счет одной из компаний, после чего оплату по договорам не выполнили. Это позволило компании-получателю обратиться в банк за выплатой средств по якобы поставленным нефтепродуктам, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В результате банк перечислил компании требуемую сумму, которую похитили организаторами преступления - 98 миллионов рублей.

Мужчине предъявили обвинение 28 апреля после его задержания.