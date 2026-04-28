НовостиОбщество28 апреля 2026 19:30

30 человек спасли из пожара в двух квартирах в доме на улице Коллонтай

В пожаре пострадали две женщины - их госпитализировали
Маргарита СУРИНА
Огонь охватил две квартиры в доме.

Пожар произошел в доме на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга. Огонь охватил две квартиры на общей площади 31 квадратный метр вечером 28 апреля. К счастью, спасателям удалось быстро потушить возгорание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Из опасной зоны было эвакуировано 30 человек.

- В результате происшествия пострадали две женщины, их госпитализировали, - рассказали в пресс-службе ведомства. Для тушения пожара были задействованы четыре единицы техники и семнадцать сотрудников МЧС.

Причины возгорания устанавливаются. Спасательные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что женщину госпитализировали после пожара в ванной на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. Огонь охватил обстановку на площади один квадратный метр.