Врач неотложки Ходырева: Синдром разбитого сердца можно спутать с инфарктом

Накануне, 28 апреля, врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры скорой помощи отметили профессиональный праздник. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1898 году в Москве открылись первые две круглосуточные станции неотложки. Тогда в их состав входили конные кареты с носилками, перевязочными материалами и аптечкой.

По всей России в этот день проходят конкурсы профессионального мастерства. Медики соревнуются в остановке кровотечений за 30 секунд и умении ставить капельницу в трясущейся кабине.

Журналист Piter.tv поговорил с врачом неотложки из Петербурга Еленой Ходыревой. На вопрос о самых сложных психологически пациентах она ответила, что это онкологические и паллиативные больные с неизлечимыми заболеваниями.

- Безнадегу в глазах видеть до сих пор сложно. Не важно, сколько лет ты в профессии, выключить сочувствие невозможно, - поделилась врач.

Также доктор раскрыла некоторые профессиональные термины. Например, синдром «разбитого сердца» - это временное нарушение работы сердечной мышцы из-за сильного эмоционального стресса. Симптомы имитируют инфаркт, но затем состояние стабилизируется. А еще у нее был случай, когда в конце смены у ее напарника-фельдшера случился геморрагический инсульт. Нужно было действовать быстро и четко не растерявшись. К счастью, коллегу удалось спасти и реабилитировать.