Сборку автомобилей Exeed планируют перенести на завод в Шушарах

Подмосковный конвейер могут перепрофилировать под китайскую коммерческую технику Foton. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский холдинг «АГР» обсуждает с китайскими партнерами перенос сборки автомобилей Exeed в Петербург. Сейчас машины выпускают на бывшем заводе Mercedes в Московской области, который принадлежит холдингу «Автодом». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

- Китайская сторона рассчитывала, что российский холдинг подаст заявку в Минпромторг для включения модели в специнвестконтракт. Это позволило бы получать субсидии, компенсирующие утильсбор. Однако документы так и не отправили. В итоге Exeed решил создавать совместное предприятие с «АГР» в Шушарах, - пишет издание.

Завод в подмосковном Есипово достался «Автодому» в 2023 году после ухода Mercedes. В 2024-2025 годах там успели собрать около 16,4 тысячи кроссоверов Exeed. Дилерам отгружали модели VX, TXL и RX. Но теперь конвейер могут перепрофилировать под китайскую коммерческую технику Foton. Эксперты предупреждают: если сборку Exeed заберут в Петербург, подмосковному заводу понадобится время и деньги на переналадку оборудования.

«АГР» уже активно осваивает петербургские площадки. В апреле 2026 года в Шушарах запустили сборку Jaecoo под новым именем Jeland. Туда же переводят производство Omoda из Калининграда.