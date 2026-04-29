14-летнего зацепера, прокатившегося на двух электричках, поймали в Петербурге

На днях на железнодорожной станции в Петербурге обнаружили зацепера. Им ожидаемо оказался юный любитель острых ощущений. На этот раз в поле внимания правоохранителей попал 14-летний подросток, местный житель. О подробностях сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

- Установлено, что юноша зацепился за межвагонное пространство во время остановки электрички маршрутом Ораниенбаум-1 - Петербург на станции Мартышкино. Он таким образом доехал до станции Старый Петергоф. В пути зацепер пробыл около восьми минут, - рассказали в ведомстве.

После этого подросток решил повторить опасный маневр. Он зацепился за электричку Петербург - Калище, проследовав от Старого Петергофа до Ораниенбаум-1. Как раз тогда экстремальное путешествие молодого человека прервали полицейские. Его доставили в дежурную часть, куда также вызвали одного из родителей. В отношении последнего составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Зацеперу же напомнили об опасностях такого увлечения.