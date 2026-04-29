Политолог Бардин: Румыния восстала против диктатуры Евросоюза

Политолог Бардин оценил вмешательство ЕС в дела Румынии и назревший в стране кризис.

В Румынии близится политический кризис из-за раскола среди социал-демократов и национально-либеральной партии. Политолог Максим Бардин в разговоре с Общественной Службой Новостей не исключил, что все может закончится отставкой правительства и проведением досрочных парламентских выборов. Эксперт порассуждал, что именно происходит с Румынией и почему таи назрели перемены.

- Ситуация в стране сейчас серьезная. Кризис имеет системный характер. Вероятно, что уже 5 мая правительство Илии Боложана отправят в отставку решением депутатов парламента. По сути, румынские политики бунтуют против диктата Брюсселя. В Румынии наблюдалось беспрецедентное вмешательство глав и политиков ЕС во внутриполитические процессы. Но это возымело обратный эффект, евроскептицизм в Румынии пророс с новой силой. Коалиция главных партий распадается, - цитируют в ОСН политолога.

По мнению Бардина, в Румынии понимают, что у ЕС уже не хватает внимания и денег на вмешательство в их политику – все уходит на Украину и Венгрию.