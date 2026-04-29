Садист из Кузбасса полгода пытал маленькую девочку

Садист получил 20 лет в колонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осинниковский городской суд Кемеровской области вынес приговор 36-летнему мужчине, которые насиловал и пытал свою падчерицу. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу горсуда, истязания длились около полугода. Мужчина на протяжении шести месяцев издевался над ребенком: бил ремнем и проводом, ставил коленями на гречку и т.п.

–Пользуясь возрастной незрелостью потерпевшей, мужчина неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Отмечается, что суд признал местного жителя винновым. Удалось доказать шесть эпизодов насилия по отношению к ребенку. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения еще два года будет действовать ограничение свободы. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей.