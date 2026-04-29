Поселок Новоселье в Ленобласти решили признать городом

В Новоселье работают, к примеру, кондитерская фабрика и светотехническое производство. Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти

Законодательное собрание Ленобласти приняло решение о присвоении поселку Новоселье статуса города. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Населенный пункт расположен в Ломоносовском районе. По официальным данным, в Новоселье зарегистрировано более 12 тысяч человек. Однако фактически там проживает свыше 20 тысяч жителей. По прогнозам, к 2040 году численность населения достигнет 83 тысяч человек. Такой бурный рост и стал главной причиной для смены статуса.

- За последние семь-восемь лет Новоселье полностью созрело для этого. В поселке появилась вся необходимая инфраструктура для районного центра. Местные жители поддерживают решение о присвоении статуса города, - отметил председатель парламента Сергей Бебенин.

Согласно областному закону, город должен насчитывать не менее 12 тысяч жителей. Также требуется наличие капитальной и индивидуальной застройки, развитой инфраструктуры и занятости населения в промышленности. Новоселье соответствует всем этим критериям. Так, в Новоселье работают, к примеру, кондитерская фабрика и светотехническое производство.