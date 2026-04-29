Демонтаж торгового центра у «Приморской» снова возобновили в Петербурге

Скоро от полуразрушенного павильона ничего не останется. Фото: ГАТИ

29 апреля у станции метро «Приморская» в Петербурге снова возобновили демонтаж скандального торгового центра. Сносить руины начали в принудительном порядке, о чем сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

- До этого ККИ и владелец здания подписали двустороннюю дорожную карту, то есть план мероприятий, предусматривающий оформление разрешительной документации и последующий демонтаж в добровольном порядке в установленные сроки, - рассказали в ведомстве.

Однако спустя время все обязательства, о которых шла речь в документе, исполнены собственником не были. Это и стало причиной для сноса руин в принудительном порядке.

