Невролог Аникина: Причиной госпитализации Долиной мог стать стресс

Ситуация с квартирой также могла повлиять на состояние здоровья певицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние певицы Лариса Долина может быть связано с длительным стрессом и хроническим болевым синдромом. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала невролог-реабилитолог Марина Аникина.

По данным СМИ, артистка была госпитализирована с сильной болью в позвоночнике, после чего врачи диагностировали хондроз. Специалист отметила, что в таких случаях нередко речь идет об обострении уже существующего хронического состояния.

- Здесь мы говорим, скорее всего, про хронический болевой синдром, потому что это человек в возрасте. И скорее всего, сказались события, которые с ней произошли. Влияют хронический стресс и напряжение. Нервная система реализуется в болевом синдроме, - пояснила Аникина.

Она добавила, что подобные состояния могут проявляться болью в шее и пояснице, а также иметь затяжной характер с периодами обострения от месяца до полугода. По словам врача, эмоциональная нагрузка у артистов может усиливать такие проявления.

Невролог подчеркнула, что для восстановления важно не только обезболивание, но и комплексная реабилитация, включая поддержку нервной системы, нормализацию сна и снижение уровня стресса.