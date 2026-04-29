Сезон водных прогулок в парке на Елагином острове стартует 30 апреля

На территории парка расположено девять прудов. Фото: Комитет по культуре

Завтра, 30 апреля, в парке на Елагином острове в Петербурге стартует сезон водных прогулок. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.

- Базы проката лодок и водных велосипедов будут работать с 10:00 до 22:00, - говорится в сообщении.

Жители и гости Северной столицы смогут насладиться уникальными пейзажами парка, на территории которого расположены девять прудов. Их общая площадь составляет одну пятую от площади острова. Среди обитателей местных водоемов: серые гуси, лебеди и утки-бегунки.

Напомним, Елагин остров - самый северный остров устья Невы в Петроградском районе. Его история началась еще в 1777 году, когда его приобрел обер-гофмейстер императорского двора Елагин, в честь которого остров и получил название. Сегодня там можно увидеть и посетить Елагиноостровский дворец, Оранжерейный корпус, Музыкальный павильон, Эстрадный театр и многое другое.