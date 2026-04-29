В Ярославской области спасли котенка по кличке Бусинка, объевшего мороженым

Кошечке оказали всю необходимую помощь. Фото: yarnews.net

В Ярославской области из Тутаевской городской лечебницы попал котенок по кличке Бусинка. Животное отравилось мороженым. Как выяснилось, вислоухая малышка оказалась сладкоежкой, а неравнодушные дети хозяев не смогли отказать юной любимице. Об этом сообщил yarnews.net.

- Врачи оказали Бусинке необходимую помощь, и сейчас она идет на поправку, - рассказало агентство.

Специалисты Центра ветеринарии региона напоминают, что многие продукты, которые любят люди, могут быть опасны для домашних животных. Нельзя давать кошкам мороженое, конфеты и другие сладости, особенно маленьким котятам с чувствительной пищеварительной системой. Для них существуют специальные корма в зависимости от возраста.

Напомним, ранее в Ленобласти спасли пса, запертого в горящей квартире. Собака оказалась в огненной ловушке.