Водитель минивэна «Фольксваген» обгонял грузовик и влетел в фургон на КАД

Утром 29 апреля на КАД, что возле развязки с Мурманским шоссе, произошла жесткая авария. Ее свидетелями стал наряд вневедомственной охраны, который оказал доврачебную помощь и вызвал экстренные службы. Столкновение закончилось трагическими последствиями, о чем сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- По предварительной информации, водитель минивэна «Фольксваген», пытаясь обогнать грузовик, на большой скорости врезался в фургон. В тот момент последний сделал остановку в крайней правой полосе, - говорится в сообщении.

Росгвардейцы, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции бросились к искореженной иномарке. Они помогли выбраться из салона несовершеннолетнему пассажиру и водителю. У взрослого мужчины оказалась разбита голова, ему срочно ее перебинтовали. Тем временем на место ДТП приехала бригада скорой помощи, которой передали пострадавших.

В результате дорожного происшествия на КАД погибла женщина. За секунды до него она находилась на пассажирском месте в салоне минивэна.В обстоятельствах и причинах случившегося разберется полиция.