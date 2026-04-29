В Петербург вновь возвращается весна. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Петербуржцам рассказали о неожиданной пользе от внезапного снегопада в апреле. По словам врача-психиатра из Красногорской больницы Минздрава Московской области Елены Кунаковской, апрельский снег может вызывать у некоторых людей чувство уюта и ностальгии. Наблюдение за таянием снега может оказывать антидепрессивное действие.

- Чаще всего апрельский снег вызывает негативную реакцию, так как воспринимается как неоправданные ожидания. Это может приводить к усталости, раздражительности и сезонной хандре, - рассказала специалист в своем интервью NEWS.ru.

По словам врача, особенно тяжело тем, у кого весной обостряются проблемы с авитаминозом или метеочувствительностью.

