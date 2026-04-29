В Гатчине задержали двоих мужчин, забивших насмерть пенсионера в коммуналке

Всех причастных к убийству задержали. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Гатчине задержали троих мужчин, забивших насмерть пенсионера в коммуналке на Киевской. Инцидент произошел 28 апреля на кухне квартиры. Тело пенсионера обнаружили соседи. По факту смерти было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Ленобласти. Подозреваемых задержали в тот же день – двоих мужчин и женщину.

- Предварительно установлено, что пожилому человеку нанесли повреждения двое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Подозреваемые задержаны и дают показания. Рассматривается вопрос о заключении их под стражу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее судимый за наркотики бросался с ножом на машины во дворе дома в Петербурге. Вооруженного хулигана задержали в Колпинском районе.