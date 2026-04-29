Выпускники первой группы программы «Время героев Санкт-Петербург» получили дипломы

Губернатор Александр Беглов поздравил выпускников и их наставников. Фото: https://max.ru/spb

Выпускникам первой группы программы «Время героев Санкт-Петербург» вручили долгожданные дипломы. Торжественная церемония состоялась в Смольном. Все участники первого потока получили глубокие знания о системе городского управления. В течение года они прошли стажировки в различных исполнительных органах и защитили свои выпускные работы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Большинство участников первой группы уже трудоустроены в органах городского управления или находятся на стадии назначения на должности, - рассказали в пресс-службе.

Выпускников кадровой программы также поздравил губернатор Александр Беглов и выразил благодарность их наставникам и преподавателям.

К слову, сама кадровая программа «Время героев Санкт-Петербург» была запущена еще в 2024 году по инициативе Александра Беглова. Программа призвана помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни после участия в зоне военных действий.