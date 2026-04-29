На Фонтанке реконструировали участок коллектора от Невского до Замковой

Специалисты обновили 900 метров тоннельного коллектора. Фото: gov.spb.ru

На набережной реки Фонтанки в историческом центре Петербурга успешно завершили реконструкцию участка тоннельного канализационного коллектора - от Невского проспекта до Замковой улицы. Длина обновленного участка составляет 900 метров, а его диаметр - 1,5 метра. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Благодаря проведенным работам повышена надёжность системы водоотведения для более чем 70 тысяч горожан.

- Коллектор является значимым элементом инженерной инфраструктуры центра города, и его стабильная работа обеспечивает бесперебойное водоотведение в условиях плотной застройки, - отметил губернатор Александр Беглов.

Работы выполнялись специалистами «Водоканала» без остановки коллектора с использованием современной технологии спиральной навивки. Этот метод позволяет обновлять трубопроводы большого диаметра без вывода их из эксплуатации.

Строительные и монтажные работы завершены, в планах - восстановление благоустройства до конца мая текущего года. На время работ движение транспорта на участке ограничено.