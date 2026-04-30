Дмитрий Медведев примет участие в форуме по здравоохранению в Петербурге 1 мая

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев приедет в Петербург на форум «Есть результат!». Мероприятие состоится 1 мая и будет посвящено здравоохранению и поддержке семей с детьми.

- Вместе с Медведевым в форуме примут участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Татьяна Голикова, губернаторы регионов Северо-Западного округа, молодые семьи, врачи, эксперты в сфере медицины и ветераны спецоперации. Также приглашены представители профильных министерств, - пишет ТАСС.

Участники обсудят строительство больниц и поликлиник, доступность медицины в малых городах и селах, а также реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Отдельное внимание уделят профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и комплексной поддержке семей с детьми.

Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что за последнее время были достигнуты заметные успехи в этих сферах, особенно в системе неонатальной и перинатальной медицины. По его словам, сегодня такие центры созданы во всех регионах России. Форум в Петербурге призван закрепить достигнутые результаты и наметить новые цели.