Без вести пропавшего 15-летнего подростка ищут в Петербурге вторую неделю

Петербуржцев призвали оказать содействие в поисках. Фото: «ЛизаАлерт»

19 апреля из дома в Петербурге ушел 15-летний подросток. Вот уже вторую неделю он не отвечает на телефонные звонки и не дает о себе знать каким-либо образом. День за днем тревога за молодого человека нарастает, поэтому его родные попросили о помощи «ЛизаАлерт». Волонтеры распространили приметы несовершеннолетнего, прочесали близлежащие окрестности и призвали неравнодушных оказать содействие в поисках, которые они сами не будут прерывать до последнего.

- Рост юноши составляет 180 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза, - следует из ориентировки.

В какой одежде подросток ушел из дома, неизвестно. Тем не менее горожан призвали присмотреться к нему, возможно, именно его вы видели в толпе случайных прохожих. Помочь может любая мелочь. Если вам что-либо известно, то позвоните по номеру телефона: 8 800 700 54 52