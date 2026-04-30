Трое детей покалечили себя на уроке в школе в Карелии

Обычный урок в одной из школ Петрозаводска закончился происшествием. Сразу три ученика седьмого класса покалечили себя. Шокированная учительница вызвала на место медиков, а также рассказала обо всем руководству учебного учреждения, а там обратились в полицию. Как уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия, дети в порядке, их травмы – не тяжелые, госпитализация не потребовалась.

- В школу выехал инспектор по делам несовершеннолетних. Факт нанесения травм учениками подтвердился. Проводится проверка по факту происшествия, в ходе нее выяснят причины и обстоятельства инцидента, в том числе подробности об успеваемости данных детей и их взаимоотношений с другими сверстниками, - сообщили редакции в полиции.

Ранее суд в Карелии приговорил 15-летнего подростка, забившего насмерть юношу-инвалида, к 7,5 годам воспитательной колонии. Школьник сразу признал вину и пояснил, что в момент нападения (к слову, убийца снимал все на видео) он был пьян.