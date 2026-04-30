Станцию метро «Лахта» не будут сдвигать, несмотря на протесты «Роснефти»

Сейчас проект планировки проходит антикоррупционную экспертизу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Будущая станция метро «Лахта» на оранжевой линии Петербурга получит все три запланированных вестибюля. Таков итог общественных обсуждений изменений в правила землепользования и застройки. Спорные участки, которые пыталась оспорить компания «Роснефть», оказались за пределами документации.

Структура «Роснефти» - компания «РН-Северо-Запад» - потребовала исключить один из вестибюлей из проекта. Поводом стало то, что он попадает на территорию, где расположена автозаправочная станция. Однако в КГА ответили отказом.

- Решениями Генплана Петербурга в этой локации предусмотрен целый комплекс мероприятий. Среди них - развитие дорожной сети Приморского района и размещение транспортной развязки у перспективной станции метро со всеми тремя вестибюлями, - пишет 78.ru со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре.

Сейчас проект планировки проходит антикоррупционную экспертизу. Проектирование зданий планируют завершить уже в 2026 году. Само строительство станции должно закончиться не позднее 2033 года.