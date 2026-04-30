НовостиПетербургская стройка30 апреля 2026 8:45

Станцию метро «Лахта» не будут сдвигать, несмотря на протесты «Роснефти»

Компания требовала исключить один из вестибюлей, так как на это месте находится заправка
Регина МАРИНЕЦ
Сейчас проект планировки проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Будущая станция метро «Лахта» на оранжевой линии Петербурга получит все три запланированных вестибюля. Таков итог общественных обсуждений изменений в правила землепользования и застройки. Спорные участки, которые пыталась оспорить компания «Роснефть», оказались за пределами документации.

Структура «Роснефти» - компания «РН-Северо-Запад» - потребовала исключить один из вестибюлей из проекта. Поводом стало то, что он попадает на территорию, где расположена автозаправочная станция. Однако в КГА ответили отказом.

- Решениями Генплана Петербурга в этой локации предусмотрен целый комплекс мероприятий. Среди них - развитие дорожной сети Приморского района и размещение транспортной развязки у перспективной станции метро со всеми тремя вестибюлями, - пишет 78.ru со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре.

Сейчас проект планировки проходит антикоррупционную экспертизу. Проектирование зданий планируют завершить уже в 2026 году. Само строительство станции должно закончиться не позднее 2033 года.