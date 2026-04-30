История про гибель 200 чихуахуа в приюте в Нижнем Новгороде не подтвердилась

Заводчица чихуахуа из Нижнего Новгорода заявила, что в ее приюте заживо сгорели 200 собак. Правда, через несколько часов женщина передумала и торопилась опровергнуть все, что писали городские СМИ. Но обо всем по порядку. В Ленинском районе на территории частного дома произошел мощный пожар в здании, где разводили миниатюрных песиков. Предварительно, все случилось из-за неисправной печки. Проблема в том, что когда сотрудники МЧС примчались тушить пожар, хозяйка в истерике заявила, что внутри здания 200 собак, и все они погибли. Ее слова тут же растиражировали в медиа.

- Однако позже информация о гибели животных не подтвердилась, - уточняет ИА «Время Н». – Профессиональная заводчица чихуахуа объяснила, что на фоне стресса просто-напросто выдумала историю со смертью собак: «Я сказала так пожарным, чтобы они отстали от меня. У меня случилось горе. Но хорошо, что никто из собак не пострадал. Я просто была не в состоянии».