Сотрудника военкомата в Петербурге отправили в СИЗО за взятки от призывников

Суд Петербурга заключил под стражу сотрудника Приморского районного военкомата. Его обвиняют в получении взяток в составе организованной группы. В СИЗО он проведет до 27 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Сотрудника военкомата задержали 28 апреля. В суде он просил домашний арест, но ходатайство не удовлетворили, - уточняется в сообщении.

По версии следствия, фигурант действовал вместе с двумя подельниками, один из которых был арестован ранее. Группа занималась незаконным оформлением освобождения от военной службы через военкомат Приморского района. Схема действовала с января 2020 года по декабрь 2022 года.

Один из сотрудников военкомата организовал выдачу военных билетов с отметками о негодности к службе по состоянию здоровья. За деньги. Для поиска клиентов привлекли посредников, в том числе задержанного. По данным следствия, фигуранты получили от восьми граждан суммы от 150 до 325 тысяч рублей. За эти деньги в документы призывников вносили фиктивные сведения о болезнях.