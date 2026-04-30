21-летнему футболисту из Петербурга дали 11 лет колонии за поджог военкомата

30 апреля Первый Западный окружной военный суд огласил приговор 21-летнему футболисту из Петербурга, признанному виновным в совершении теракта. Громкому разбирательству предшествовала переписка в мессенджере, где неизвестный отправил ему инструкцию. После этого мужчина послушно приискал необходимые компоненты и своими руками изготовил опасные зажигательные устройства. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

- В продолжение преступного умысла 20 декабря 2024 года фигурант приехал к зданию Военного комиссариата Ленинградской области. Имея цель поджога, он бросил две бутылки с горячей смесью в дверь и окно, - рассказали в суде.

Суд назначил футболисту наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые три года срока он проведет в тюрьме. Добавим, что уголовное дело в отношении неизвестного выделили в отдельное производство.