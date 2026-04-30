В Петербурге пользователи самокатов совершили 3500 нарушений в апреле 2026 года

Сезон самокатов начался в Петербурге в начале апреля.

В Петербург с начала сезона электросамокатов уже зафиксированы тысячи нарушений правил. Как сообщает «ФедералПресс», к середине апреля их число достигло 3,5 тысячи.

Чаще всего пользователи нарушают правила, передвигаясь вдвоем на одном самокате, не спешиваясь на пешеходных переходах или выезжая на проезжую часть. Нарушителей выявляют с помощью городских камер и системы «Безопасный город», а затем информация передается кикшеринговым сервисам.

Среди крупнейших операторов в городе: Яндекс Go, Юрент и Whoosh. Компании применяют различные меры: от предупреждений и штрафов до полной блокировки аккаунтов. Так, только один сервис за прошлый сезон заблокировал около 10 тысяч пользователей.

«Яндекс Go» также внедряет новые технологии контроля, включая фотопроверку возраста пользователей и автоматическое снижение скорости в опасных зонах. В свою очередь, «Юрент» использует идентификацию через цифровые сервисы и предлагает жаловаться на нарушителей через специальный бот.

Несмотря на жесткие меры, эксперты отмечают, что для компаний такие ограничения не всегда выгодны: снижение числа поездок напрямую влияет на доходы. Тем не менее операторы продолжают усиливать контроль, стремясь повысить безопасность на улицах города.