Николай Басков оплатил лечение Анастасии Волочковой за границей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о поддержке со стороны Николай Басков в один из самых сложных периодов своей жизни. Как сообщает издание «Петербург2», артист оплатил ей дорогостоящее лечение за границей.

По словам Волочковой, речь шла об операциях в Германии, которые потребовались из-за коксартроза - заболевания, разрушающего суставы. Без своевременного вмешательства, как отметила балерина, она могла остаться инвалидом.

Артистка подчеркнула, что именно Басков взял на себя все расходы, благодаря чему лечение удалось провести вовремя. Точная сумма не раскрывается, однако, по некоторым данным, она могла составить около 30 тысяч евро.

Волочкова призналась, что особенно ценит такую поддержку, поскольку в сложные моменты рядом остаются далеко не все. Она отметила, что певец и ранее проявлял участие в ее жизни и всегда был готов прийти на помощь.

Сейчас, спустя несколько месяцев после операции, балерина проходит восстановление и чувствует себя значительно лучше. Несмотря на сохраняющийся дискомфорт, она продолжает реабилитацию и благодарит Баскова за помощь, которая позволила избежать серьезных последствий для здоровья.