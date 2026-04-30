Насосную станцию «Парковая» модернизировали в Сестрорецке для отвода сточных вод

В Курортном районе завершилась реконструкция канализационной насосной станции «Парковая». Объект полностью обновили с учетом современных технологий и требований к надежности транспортировки сточных вод.

Новое оборудование позволило повысить энергоэффективность станции в Сестрорецке, снизить расходы на ее обслуживание и уменьшить нагрузку на городские сети. Для надежного водоотведения жителям района смонтировали незасоряемые насосные агрегаты и внедрили предварительную механическую очистку сточных вод.

- Также реконструировали подводящую канализационную сеть диаметром 700 мм и длиной более 30 метров, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Канализационная насосная станция перекачивает сточные воды от домов и социальных объектов там, где из-за сложного рельефа вода не может течь самотеком. Без таких станций стоки могли бы выходить на поверхность, создавая неприятный запах. Сейчас строительно-монтажные работы полностью завершены, территория благоустроена и восстановлена.