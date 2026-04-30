Петербург украшают цветами ко Дню Победы

В Петербурге началось традиционное весеннее оформление улиц к 9 Мая. Первыми цветы появились в сквере у монумента «Дети войны» на пересечении проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга, здесь высадят 16,5 тысячи белых и красных виол. Всего же на проспекте Непокоренных появится более 100 тысяч этих цветов, а по городу – почти 600 тысяч виол. К ним добавятся 275 тысяч тюльпанов, заложенных еще осенью 2025 года, и 53 тысячи других луковичных растений.

Александр Беглов подчеркнул:

– Весеннее цветочное оформление города – это не только создание уюта и красоты, но и выражение нашего уважения к истории Отечества и памяти предков. Живые цветы станут символом благодарности ленинградцев-петербуржцев всем, кто защищал и сохранял наш город, спасал эвакуированных блокадников в тылу, разделяя с ними и хлеб и кров.

В каждом районе города создадут тематические клумбы, посвященные Году единства народов России. В начале июня весеннее оформление сменится летним – высадят почти 4,5 миллиона однолетних цветов. Всего за 2026 год Петербург украсят свыше 5,5 миллионов цветов.