ТЭК и «Теплосеть» переходят в режим повышенной готовности на майские праздники

На майские праздники теплоэнергетики Петербурга усилят контроль за теплоснабжением. Как сообщили в пресс-службе АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 30 апреля все подразделения переходят в режим повышенной готовности.

Особый порядок будет действовать в два этапа: с 16:00 30 апреля до 09:00 4 мая и с 16:00 8 мая до 09:00 12 мая. На этот период введено круглосуточное дежурство руководства, запрещены плановые работы и переключения, усилен контроль качества сетевой воды, а аварийные бригады находятся в полной боевой готовности.

В пресс-службе теплоэнергетиков также добавили:

– Всего за тепло в городе будут отвечать 286 бригад — это более 1400 специалистов. Из них 183 бригады работают круглосуточно, еще 103 — в дневном режиме. Наготове 120 единиц спецтехники в сутки, 85 дизель-генераторов и 26 передвижных котельных.

Также компании заключили договор о взаимопомощи: если где-то случится технологическое нарушение, аварийные бригады ТЭК и «Теплосети» будут действовать сообща, чтобы минимизировать неудобства для жителей.