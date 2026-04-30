Отец исполнителя, Владимир Пресняков, ранее рассказывал, что доходы сына в США остаются умеренными, но позволяют ему жить без серьезных трудностей. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Никита Пресняков сменил автомобиль и начал новую жизнь после развода Артист делает ставку на перемены и новые отношения

Музыкант Никита Пресняков продолжает менять свою жизнь после расставания с Аленой Красновой. Как сообщает издание «Петербург2», артист сосредоточился на личных переменах и новых отношениях.

По данным источника, после развода Краснова вернулась в Россию, тогда как Пресняков остался в США. Там он начал новый роман - его избранницей стала модель по имени Карина, которая воспитывает сына от предыдущих отношений.

Одним из символов перемен стала покупка нового автомобиля. Музыкант продал свой прежний желтый джип и приобрел Jeep Grand Cherokee белого цвета. Стоимость такого автомобиля за рубежом может достигать около пяти миллионов рублей. Сам артист отметил, что это не просто обновление транспорта, а часть нового этапа в жизни.

Отец исполнителя, Владимир Пресняков, ранее рассказывал, что доходы сына в США остаются умеренными, но позволяют ему жить без серьезных трудностей. При этом, финансовый фактор мог стать одной из причин разрыва с бывшей супругой.

Сейчас Пресняков продолжает обустраивать жизнь за границей, развивать отношения и постепенно адаптироваться к новым условиям.