Пьяный иностранец разгромил семь иномарок во дворе на улице Осипенко за ночь. Инцидент произошел утром 30 апреля в Красногвардейском районе Петербурга. Наряд росгвардии задержали 20-летнего молодого человека, который повредил несколько автомобилей на парковке.

- Пьяный мигрант наносил удары по машинам руками и ногами. Пострадали семь автомобилей, припаркованных у жилого дома. У некоторых машин разбиты задние фонари, передние фары и радиаторные решётки, помяты двери и защитная пленка, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Жильцы дома вызвали полицию, увидев из окон происходящее. Сотрудники Росгвардии прибыли на место, задержали нарушителя и надели на него наручники. Предположительно, мужчина был под наркотиками. Молодого человека доставили в полицейский участок. Размер ущерба, причиненного автомобилям, уточняется.