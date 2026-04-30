Дачу Фаберже в Петербурге выставили на торги за 47 млн рублей

Дача расположена в поселке Парголово. Фото: наследие.дом.рф

Дачу Фаберже в Петербурге выставили на торги. О продаже дачи, известной как «Малый Эрмитаж» стало известно на сайте «ДОМ.РФ». Стартовая цена лота составляет 46,88 млн рублей. В продажу выставляются здания общей площадью 3 тысячи квадратных метров и право на аренду земельного участка размером 7,95 гектара.

- Аукцион запланирован на 19 июня, заявки на участие принимаются до 15 июня, - сказано на сайте.

Дача ювелиров Фаберже славится своей богатой коллекцией произведений искусства, собранной Агафоном Фаберже. Проект усадьбы разработал архитектор Карл Шмидт в стиле английского коттеджа. В 1908 году здание перестроили в стиле модерн.

После революции дачу национализировали и разграбили в 1919 году. В XX веке здесь размещались санатории, дома отдыха и детские лагеря, что привело к изменению первоначальной планировки.

Победитель аукциона будет обязан провести реставрацию и сохранить объект культурного наследия в соответствии с установленными нормами. Завершить работы необходимо к февралю 2029 года.