Пилоту рейса из Петербурга вынесли приговор за жесткую посадку на 622 млн рублей

Пилоту рейса из Петербурга вынесли приговор за жесткую посадку на 622 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Московской области. Инцидент произошел 18 августа 2024 года, когда мужчина выполнял рейс «Санкт-Петербург – Сочи». Как уточнили в пресс-службе судов, пилот не соблюдал инструкции, что привело к жесткой посадке с вертикальной перегрузкой. В результате хвостовая часть фюзеляжа коснулась полосы.

- В авиакомпании оценили ущерб от повреждений фюзеляжа в 622,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе судов. К слову, сам пилот не признал свою вину, утверждая, что причиной такой посадки могли быть технические неисправности самолета. Для выяснения обстоятельств была проведена дополнительная экспертиза.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к ограничению свободы на два года. Помимо ограничения свободы, ему запретили работать в сфере авиационной безопасности и управлять воздушными судами на три года.