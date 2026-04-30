Тренера по фигурному катанию в Петербурге подозревают в домогательствах к ученику

Мужчину подозревают в педофилии к 14-летнему мальчику.

В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего тренера фигурного катания. Мужчина проявлял нездоровый интерес к ученикам. Об этом сообщила исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленобласти Анна Старкова. По словам Старковой, Лоскутов проявлял нездоровый интерес к 14-летнему фигуристу, когда работал в школе Всеволожска и тренировал в петербургской школе «Северное сияние».

- Он уделял моему ребенку «особые» знаки внимания. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь, - рассказала Старкова в своем интервью «СЗ».

Всеволожский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу. Обвиняемому избран запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области. За нарушение этой статьи грозит до трех лет лишения свободы.