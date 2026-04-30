НовостиОбщество30 апреля 2026 19:58

Беглов: У моста в составе ШМСД будет самый большой разводной пролет в Петербурге

Длина нового моста составит 777 метров, а судоходный габарит - 55 метров
Маргарита СУРИНА
Протяженность разводного пролета у нового моста будет больше, чем у мостов в Петербурге.

В июне 2026 года начнется строительство нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78». Проект успешно прошел госэкспертизу, градостроительная документация утверждена. Новая шестиполосная переправа соединит Фаянсовую улицу на левом берегу Невы с Зольной улицей на правом.

- Длина моста составит 777 метров, а судоходный габарит - 55 метров. Это будет самый длинный разводной пролет среди всех мостов Санкт-Петербурга, - отметил Александр Беглов. По словам губернатора, крылья моста будут подниматься раздельно: одно в сторону центра, другое на выезд из города. Высота моста не превысит 10 метров, что позволит сохранить исторические панорамы города.

Компания АО «Дороги и Мосты» НПС, которая строит Большой Смоленский мост, может стать подрядчиком на строительство нового моста.