Бессмертный полк пройдет по Невскому проспекту в День Победы

Стало известно, как пройдет 9 Мая в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приближается великий праздник – День Победы. В этот день в Петербурге состоится ряд различных мероприятий. О том, как пройдет праздник в Северной столице рассказал губернатор Александр Беглов в прямом эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

- Парад начнется на Дворцовой площади в 10:00 утра. Вход будет осуществляться исключительно по приглашениям, которые первыми получат ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, - рассказал Александр Беглов. - Петербуржцы и гости города смогут присоединиться к шествию «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. В этом году оно начнется раньше обычного, старт назначен на 15:00.

В 14:30 ветераны проедут по Невскому проспекту на ретро-автомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади. В 16:00 на Дворцовой площади состоится праздничный концерт. Также запланирована всероссийская акция «Минута молчания».

- На Ростральных колоннах с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 будут зажжены огни. В 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит выстрел, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа, а с 14:00 на территории Петропавловской крепости пройдут праздничные мероприятия для всей семьи, - добавил губернатор.

И, в завершение, петербуржцы смогут насладиться праздничным салютом над Невой в 22:00.

- Президент объявил этот год – Годом единства народов России. И сегодня мы понимаем, что Великая Отечественная война остается для всех нас – потомков Поколения Победителей – примером неслыханного мужества и сплочения многонационального советского народа, - отметил Александр Беглов.